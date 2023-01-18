15:10, 18 января 2023
1 мин.
В палату Ивана Краско перестали пускать посетителей: что произошло
Посещать его нельзя: директор Ивана Краско раскрыл подробности состояния артиста.
Фото: Юлия Кудряшова/ Starface.ru
В палату актера Ивана Краско перестали пускать посетителей. Он может общаться только онлайн.
Это связано с карантином в больнице, а не с состоянием артиста. Директор Краско Вячеслав Смородинов сообщил, что в целом самочувствие актера после инсульта хорошее.
18 января врачи должны сказать, когда его выпишут.
Актер попал в больницу в начале января. Он вызвал скорую в тот момент, когда перестала подчиняться левая рука. Несмотря на возраст, это первый инсульт в жизни Краско.
Источник фото:Юлия Кудряшова/ Starface.ru
Источник:Федеральное агентство новостей
Автор:Лилия КараеваТеги: