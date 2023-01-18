В палату Ивана Краско перестали пускать посетителей: что произошло

В палату актера Ивана Краско перестали пускать посетителей. Он может общаться только онлайн.

Это связано с карантином в больнице, а не с состоянием артиста. Директор Краско Вячеслав Смородинов сообщил, что в целом самочувствие актера после инсульта хорошее.

18 января врачи должны сказать, когда его выпишут.

Актер попал в больницу в начале января. Он вызвал скорую в тот момент, когда перестала подчиняться левая рука. Несмотря на возраст, это первый инсульт в жизни Краско.