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15:10, 18 января 2023
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В палату Ивана Краско перестали пускать посетителей: что произошло

Посещать его нельзя: директор Ивана Краско раскрыл подробности состояния артиста.

В палату Ивана Краско перестали пускать посетителей: что произошло

Фото: Юлия Кудряшова/ Starface.ru

В палату актера Ивана Краско перестали пускать посетителей. Он может общаться только онлайн.

Это связано с карантином в больнице, а не с состоянием артиста. Директор Краско Вячеслав Смородинов сообщил, что в целом самочувствие актера после инсульта хорошее.

18 января врачи должны сказать, когда его выпишут.

Актер попал в больницу в начале января. Он вызвал скорую в тот момент, когда перестала подчиняться левая рука. Несмотря на возраст, это первый инсульт в жизни Краско.

Источник фото:Юлия Кудряшова/ Starface.ru
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