У госпитализированного Ивана Краско перестала подчиняться левая рука, которая связана с сердцем

Народный артист РФ Иван Краско сообщил, что был госпитализирован после того, как «перестала подчиняться» левая рука. По его словам, именно она связана с сердцем, и лечат актера от инсульта.

Боль в руке стала причиной госпитализации 92-летнего артиста.

«Простая вещь: левая рука перестала подчиняться. Левая рука, я знаю, связана с сердцем непосредственно», - сообщил он причину вызова скорой.

Также Краско отметил, что в больнице его могли не принять – помогло то, что его привезли на машине скорой помощи.

Сейчас актер чувствует себя более-менее хорошо и не теряет чувства юмора. Краско понимает одно – в его возрасте «неудивительно» попадать в больницу.

О госпитализации Краско стало известно только 9 января, когда его перевели из реанимации в стационар. Артист рассказал, что ему делают многочисленные капельницы.