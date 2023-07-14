В палате с молодой спутницей: Киркоров лег в больницу после жалоб на боли в ногах

91-летний певец Бедрос Киркоров лег в военный госпиталь. Его самочувствие «не очень хорошее».

Об этом написало издание kp.ru.

По информации сайта, с ним в палате находится 43-летняя спутница Олеся. С ней артист выходил в свет, она стала верной помощницей отца певца Филиппа Киркорова. Бедрос говорил, что именно благодаря Олесе и сыну он пока еще говорит и ходит.

Знакомые артиста рассказали изданию: «Бедрос лег на плановый осмотр в военный госпиталь. Чувствует себя не очень хорошо, но держится».

Еще недавно он жаловался на боли в ногах и частичную глухоту. Киркоров полагал, что всему виной радиация. Он стал передвигаться с двумя палочками – с одной неудобно, артист быстро уставал.

Издание указало, что из-за боли в ногах Бедрос Киркоров весной консультировался с врачом и телеведущей Еленой Малышевой. Та, якобы, помогла с врачом, медик поставил исполнителя на ноги.