«Это из-за радиации»: Киркоров частично оглох и пожаловался на боли в конечностях

Отец певца Филиппа Киркорова 91-летний Бедрос Киркоров рассказал о проблемах со здоровьем. Артист стал плохо слышать одним ухом и почувствовал боли в конечностях – поэтому он вынужден передвигаться с двумя палочками.

Подробности состояния отца Киркорова выяснил сайт PROZVEZD.

Журналисты заметили певца на публичном мероприятии – он продолжает выходить в свет, знаменитость сопровождает 43-летняя подруга Олеся. Бедрос Киркоров был в приподнятом настроении, тем более, что проблемы с сердцем его не беспокоят – артисту установили кардиостимулятор. Но появился другой недуг – отец Киркоров частично оглох.

«Я плохо слышу на одно ухо. Это из-за радиации», - поделился он.

В этой связи Бедрос Киркоров похвалил тех, кто покупает наушники. «Они защищают нас от радиации», - сказал артист и добавил, что слишком часто пользоваться ими также нельзя.

Помимо глухоты, у Бедроса есть другая проблема – появилась боль в конечностях. Теперь он передвигается, опираясь на две палочки. С одной неудобно, говорит исполнитель, - быстро устаешь, а с двумя передвигаться гораздо проще.

Ранее мы писали, что стало причиной развода Бедроса Киркорова с женой спустя 26 лет брака.