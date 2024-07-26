«В ожидании чуда»: Мария Погребняк снялась в фотосессии с новым женихом

Мария Погребняк опубликовала снимки с новой фотоссесии с женихом, которого скрывает от публики.

Бизнесвумен готовится стать мамой уже в четвертый раз.

Погребняк поделилась кадрами с беременной фотосессии, в которой принял участие и новый возлюбленный, чью личность она пока не раскрывает. По ее словам, мужчина не привык к публичной жизни, поэтому просит не афишировать их отношения. Однако поклонники догадываются, что новым женихом является некий бизнесмен, которого зовут Игорь Головинский.

Мария поделилась счастливыми снимками и рассказала, сколько уже весит малыш в ее животе.

«В ожидании чуда. Нам 32 недели, мы уже 2.100 кг, 44 см», — подписала снимки звезда шоу «Сокровища императора».

Раннее Мария уже намекала, что готова снова стать женой, несмотря на недавний развод. Через некоторое время она уже объявила о полученном предложении руки и сердца и о своем новом положении.

Некоторые подписчики Погребняк до сих пор не верят в беременность из-за ее активного образа жизни. Марию же удивили такие заявления и рассмешили домыслы о накладном животе.

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