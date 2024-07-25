Ирина Болгар: «Я мать троих детей Павла Дурова»

Подруга Павла Дурова призналась, что родила от него троих детей.

Личная жизнь основателя социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram до сих пор остается под секретом.

Однако на днях в просторах Интернета появилась страница девушки, называвшей себя бывшей возлюбленной Дурова. Ирина Болгар утверждает, что является давней подругой Павла, с которой он когда-то пытался построить серьезные отношения.

Кроме того, в своем блоге она стала выкладывать фотографии детей: сыновей Давида и Даниэля и дочь Лею. По ее словам, их отцом является сам Дуров. Под каждым снимком Ирина делает пометку в виде хештега #durov.

«Я мать троих детей Павла Дурова, это верно. Мы живем в Швейцарии. Наш брак не был зарегистрирован официально, являясь гражданским браком по сути», — сообщила шатенка в беседе с Kp.ru.

Также она подчеркнула, что дети признаны Павлом официально. Он дал им свою фамилию. Она объяснила, что раскрыть секрет и рассказать об отце попросили именно сыновья и дочка.

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