В ответ на насмешки Асмус новая жена Харламова показала, как проходит их медовый месяц
© Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News
Актриса Екатерина Ковальчук показала, как проходит ее медовый месяц с юмористом Гариком Харламовым. Она продемонстрировала, что у них все хорошо, несмотря на насмешки бывшей жены артиста Кристины Асмус.
После того, как стало известно об очередной свадьбе звезды Comedy Club, его экс-супруга решила пошутить в Сети о том, что и этот брак у него будет неудачный. Асмус подметила, что Гарик отсутствовал на выпускном дочери Анастасии, так как был занят, зарабатывая на «следующий раздел имущества».
Впрочем, судя по всему, пока о разводе Харламов не задумывается, и у него все хорошо с новой женой. В Сети появилось фото с их медового месяца, на котором Катерина была в белом платье и держала супруга за руку. Снимок актриса никак не подписала, лишь добавила смайлик в виде сердечка.
Напомним, что перед свадьбой артистов было немало слухов о том, что они больше не вместе. Дело в том, что в одном из шоу Харламов неожиданно заявил, что является свободным мужчиной. Однако никаких подробностей он не раскрыл. Долгое время Гарик и Катерина действительно не появлялись вместе, но потом вдруг объявили о помолвке.
Ранее стала известна стоимость обручального кольца жены Гарика Харламова Катерины Ковальчук.