В ответ на насмешки Асмус новая жена Харламова показала, как проходит их медовый месяц

Актриса Екатерина Ковальчук показала, как проходит ее медовый месяц с юмористом Гариком Харламовым. Она продемонстрировала, что у них все хорошо, несмотря на насмешки бывшей жены артиста Кристины Асмус.

После того, как стало известно об очередной свадьбе звезды Comedy Club, его экс-супруга решила пошутить в Сети о том, что и этот брак у него будет неудачный. Асмус подметила, что Гарик отсутствовал на выпускном дочери Анастасии, так как был занят, зарабатывая на «следующий раздел имущества».

Впрочем, судя по всему, пока о разводе Харламов не задумывается, и у него все хорошо с новой женой. В Сети появилось фото с их медового месяца, на котором Катерина была в белом платье и держала супруга за руку. Снимок актриса никак не подписала, лишь добавила смайлик в виде сердечка.