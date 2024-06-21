Минимум 400 тысяч: раскрыта стоимость обручального кольца жены Гарика Харламова Катерины Ковальчук

Обручальное кольцо жены юмориста Гарика Харламова Катерины Ковальчук стоит минимум 400 тыс. рублей. Напомним, пара поженилась 7 июня – для шоумена это третий брак.

В ЗАГС Харламов и Ковальчук пришли в джинсах, белых футболках и кедах. Супруги обменялись кольцами бренда Tiffany&Co.

В Сети украшение Ковальчук сочли скромным. Однако стоимость его примерно 400 тыс. Об этом сообщил сайт Woman.ru.

По информации издания, у Катерины модель Soleste Half Eternity. Предположительно, украшение сделано на заказ. На сайтах оно представлено в одном варианте – из желтого золота с бриллиантами по половине окружности. У Ковальчук кольцо сделано из белого золота или платины.

Ранее экс-жена Харламова Кристина Асмус ответила подписчикам в соцсетях, почему на выпускном дочери не было отца. Она пошутила, что Харламов копит на следующий раздел имущества.