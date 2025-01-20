В ответ на массовую критику: Павел Прилучный организовал еще один день рождения сыну от Агаты Муцениеце

Актер Павел Прилучный организовал еще одно мероприятие по случаю дня рождения сына Тимофея после массовой критики. Недавно звезду сериала «Мажор» резко осудили за то, что он не пригласил на семейный праздник бывшую жену и мать мальчика Агату Муцениеце. Судя по всему, артист решил ответить хейтерам.

11 января сыну Агаты Муцениеце и Павла Прилучного Тимофею исполнилось 12 лет. Мальчик решил провести праздник с новой семьей актера, а его матери в этот день рядом не было. На появившихся в соцсетях кадрах именинник позировал вместе с отцом, его женой Зепюр Брутян, сестрой Мией и братом Микаэлем, родившимся во втором браке артиста. Для празднования дня рождения выбрали загородный комплекс.

Многие раскритиковали звезду «Мажора» за то, что он не позволил экс-супруге Агате Муцениеце увидеться с сыном в его день рождения. Некоторые посчитали, что организованный для Тимофея праздник совсем не был похож на привычный день рождения ребенка. В ответ на критику Павел Прилучный устроил второе мероприятие по случаю 12-летия мальчика. Актер опубликовал в личном блоге фото и видео, на которых его сын отмечает день рождения в компании друзей с участием аниматора в образе Джека Воробья и экзотических животных.

Напомним, согласно решению суда, 12-летний сын Павла Прилучного и Агаты Муцениеце должен жить с актрисой, но, как выяснилось позднее, Тимофей отказался возвращаться к матери. Как утверждала сама артистка, она не виделась с мальчиком с августа, и он отказывается с ней общаться. Звезда сериала «Закрытая школа» была уверена, что на решение ребенка повлиял Павел Прилучный, и обвиняла бывшего в том, что тот «ведет против нее войну». Примечательно, что Тимофей встретил Новый год вместе с семьей отца.

Ранее сообщалось о том, что 12-летие сына Павла Прилучного и Агаты Муцениеце обернулось скандалом. Мать актрисы пожаловалась, что не смогла связаться с внуком в его день рождения.