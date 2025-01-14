«То ли номер поменяли, то ли телефон отключили»: 12-летие сына Прилучного и Муцениеце обернулось скандалом

Бабушка Тимофея Прилучного пожаловалась в Сети, что не смогла связаться с внуком в его день рождения. Она предположила, что ему могли специально поменять номер или отключить телефон.

Недавно сыну актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце исполнилось 12 лет, но в этот день не произошло долгожданного воссоединения мальчика с мамой. Несмотря на решение суда, Тимофей по-прежнему живет с отцом и его новой женой и отказывается общаться с родительницей. И, как оказалось, отношения у ребенка испортились со всеми близкими с маминой стороны.

Бабушка школьника призналась, что в день рождения внука хотела поздравить его, но не смогла.

«Мы все тебя поздравляли с днем рождения, но тебе то ли номер поменяли, то ли телефон отключили, и подарки вернулись, так и не увидев тебя», - написала бабушка Тимофея в Сети.

Из-за сообщения женщины разгорелся настоящий скандал. Пользовали возмущены, что Тимофей не общается с семьей. Но встрять решил сам мальчик или же, как предполагают многие, отец от его лица.

«Бабушка хайпует», - оставил он комментарий.

Ранее стало известно, что Агата Муцениеце улетела на Мальдивы с Петром Дрангой в день рождения сына.