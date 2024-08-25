В ответ на критику: 43-летняя актриса Ким Кардашьян снялась без макияжа и укладки

Недавно звезда реалити-шоу и актриса Ким Кардашьян столкнулась с критикой после того, как ее снимки без фильтров и фотошопа появились в Сети. Теперь бизнесвумен решила ответить недоброжелателям и поделилась в личном блоге фото без макияжа.

На опубликованном кадре 43-летняя Ким Кардашьян предстала лежа на кушетке в спа-салоне. Актриса позировала без косметики, а также собрала волосы в небрежный пучок и надела повязку на голову.

Напомним, на прошлой неделе бизнесвумен засняли на прогулке в Нью-Йорке. Ким Кардашьян вышла в свет в бежевом облегающем платье, дополнив образ ботильонами на каблуках в тон и желтой сумкой. Знаменитость распустила волосы и сделала макияж с черными стрелками и нюдовыми губами. Пользователи Сети раскритиковали образ актрисы и посчитали, что она выглядит хуже, чем ее 68-летняя мать Крис Дженнер.

Однако это не первый случай, когда Ким Кардашьян становится объектом критики со стороны недоброжелателей. Так, на днях бизнесвумен обвинили в копировании стиля нынешней жены ее экс-супруга, рэпера Канье Уэста, модели Бьянки Цензори. Актриса появилась на публике в молочном боди и полупрозрачных легинсах в тон, дополнив образ массивным браслетом и вьетнамками. По мнению Интернет-пользователей, знаменитость выглядела как супруга музыканта.

Напомним, Ким Кардашьян состояла в браке с рэпером Канье Уэстом с 2014 по 2022 год. У экс-супругов четверо детей: 11-летняя Норт, 8-летний Сейнт, 6-летняя Чикаго и 5-летний Псалом.

Ранее сообщалось о том, что дети Ким Кардашьян пытаются наладить ее личную жизнь.