«Играют в свах»: дети Ким Кардашьян ищут ей мужа среди футболистов и блогеров

Модель Ким Кардашьян рассказала, что дети «играют в свах» и пытаются найти ей пару. При этом звезда после развода с рэпером Канье Уэстом наслаждается свои одиночеством. Об этом сообщает TMZ.

Знаменитость приняла участие в шоу Джимми Фэллона «The Tonight Show With Jimmy Fallon», где рассказала о личной жизни. Ведущий прямо спросил, что происходит на любовном фронте у Ким. Сначала модель смутилась, думая, что речь идет о ее роли в кино, но после поняла вопрос. Она подтвердила, что одинока.

При этом брюнетка подчеркнула, что наслаждается своим положением, а вот дети «пытались выступить в роли свахи». Напомним, Кардашьян воспитывает четверых детей от Канье Уэста. Двух дочерей — 11-летнюю Норт и 6-летнюю Чикаго, а также двух сыновей — 8-летнего Сэйнта и 5-летнего Псалма.

«Это так забавно, потому что мои дети пытаются подставить меня, как будто они уже готовы, а я нет. Они такие разборчивые, приходят домой и составляют списки», — рассказала звезда.

Ким отметила, что сын мечтает свести ее с футболистом или баскетболистом, а другие дети видят ее рядом с популярным стримером. Но многодетная мама заявляет им, что не хочет никаких романтических отношений. За плечами Кардашьян три развода.

Ранее мы писали о том, что бывший муж Кардашьян Канье Уэст мечтает завести ребенка от нынешней супруги и задумывается об ЭКО.