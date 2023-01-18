В отношениях с Давой поставлена точка: Мари Краймбрери и Клава Кока ищут мужей на отдыхе

Мари Краймбрери и Клава Кока одни из тех артисток, предпочитающих не демонстрировать личную жизнь общественности. Об отношениях певиц фанаты узнают только путем длительных вычислений. Но даже когда романы были очевидны, они все равно не давали никаких официальных заявлений. Так, не успела Краймбрери подтвердить любовь с рэпером Давой, как уже объявила, что ищет себе спутника жизни.

Звездные подруги, некоторое время назад выпустившие совместный хит, сейчас отдыхают в теплых краях. Клава не раз уже за несколько дней жаловалась поклонникам, как сильно ей не хватает любимого человека рядом. Она даже загадала на Новый год желание встретить наконец избранника. Вот только пока сердце певицы все еще свободно.

Но если о проблемах в личной жизни Коки фанаты знали, то вот от Краймбрери было неожиданно услышать, что она ищет себе мужа. Ведь совсем недавно артистка публиковала милые фотографии с таинственным незнакомцем. Поклонники даже предполагали, что под капюшоном худи скрывается никто иной как блогер Дава, с которым певице уже давно приписывают роман. Однако, по всей видимости, пара либо распалась, либо они никогда и не были вместе. И теперь Мари находится в активном поиске.

В личном блоге Краймбрери опубликовала видео с Клавой Кокой, в котором они обе заявили, что ищут мужей. Они предложили потенциальным кандидатам обращаться к ним за инструкциями. Правда, инициатива поступала в основном именно от Клавы. Мари лишь подыгрывала подруге и соглашалась.

К слову, Мари Краймбрери уже как-то высказывалась, почему она не хочет афишировать личную жизнь. По ее словам, ей важно, чтобы люди в первую очередь обсуждали ее творчество, а не ее любовные интересы.

Ранее перед отъездом в отпуск Клава Кока поразила публику очередным экстравагантным образом, подобранным для концерта. Певица вышла на сцену в прозрачной мини-юбке.