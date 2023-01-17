Клава Кока выскочила на сцену в прозрачной юбке

После расставания с Димой Курышкиным Клава на некоторое время окутала свою личную жизнь ореолом тайны.

Потом поползли слухи о ее связи то с Тимати, то с Дмитрием Масленниковым, то с Егором Кридом.

Клава молода и красива, и ее своеобразный кантри-стиль привлекает массу фолловеров!

На последнем концерте перед поездкой в Мексику Клава зажигала на сцене в черном лифе и прозрачной юбке. Смело, если не сказать откровенно.

Какие формы. Вот это мамасита! Соблазнительная богиня! – пестрят отклики её виртуальных поклонников.

Однако, похоже среди них нет того единственного, ради которого девушка так отчаянно кокетничает на сцене!