07:00, 17 января 2023
1 мин.
Клава Кока выскочила на сцену в прозрачной юбке
Перед отъездом за границу Клава Кока дала концерт в прозрачной мни-юбке.
После расставания с Димой Курышкиным Клава на некоторое время окутала свою личную жизнь ореолом тайны.
Потом поползли слухи о ее связи то с Тимати, то с Дмитрием Масленниковым, то с Егором Кридом.
Клава молода и красива, и ее своеобразный кантри-стиль привлекает массу фолловеров!
На последнем концерте перед поездкой в Мексику Клава зажигала на сцене в черном лифе и прозрачной юбке. Смело, если не сказать откровенно.
- Какие формы. Вот это мамасита! Соблазнительная богиня! – пестрят отклики её виртуальных поклонников.
Однако, похоже среди них нет того единственного, ради которого девушка так отчаянно кокетничает на сцене!
- Клава в поисках новой любви! – уверена публика.
Источник фото:https://www.youtube.com/
Источник:https://teleprogramma.pro/
Автор:Кирилл ЗенковТеги: