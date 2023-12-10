В отношениях кипят нешуточные страсти: певица Анна Седокова рассказала о проблемах в семье

Певица Анна Седокова уже три года как замужем за латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Пара живет в США с дочкой исполнительницы от первого брака и общим сыном. Иногда в Сети появляются сообщения о проблемах в отношениях звездных супругов. По словам самой Седоковой, ее семья действительно едва не распалась несколько раз, передает StarHit.

В отношениях Анны и Яниса постоянно кипят нешуточные страсти. По словам певицы, как она, так и супруг, задумывались о расставании после особенно сильных конфликтов. Один раз они даже пожили раздельно, но до развода дело не дошло. Седокова заявила, что старается работать над отношениями, чтобы сохранить семью.

«Одно наскакивает на другое, когда он пробует мою свободу чуть-чуть прижать. Я чуть-чуть иногда его передавливаю, и у нас начинается просто ураган. Янис раз пять собирал вещи — четыре раза уезжал из дома, один раз не доехал. И я хотела уйти, но я не могу оставить ребенка», — поделилась исполнительница.

Ранее сообщалось, что хоккеист Александр Овечкин воссоединился с женой. Незадолго до этого в Сети появились новости о расставании пары.