В отношении Моргенштерна* закрыли исполнительное производство на 40 тыс. рублей

В отношении Моргенштерна* (признан иноагентом на территории РФ) закрыли исполнительное производство на 40 тыс. рублей. Об этом стало известно ТАСС.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что в отношении Моргенштерна* закрыли исполнительное производство на 40 тысяч рублей.

Уточняется, что штраф в отношении рэпера поступил к судебным приставам еще в январе 2025 года. Рэпер нарушил закон о деятельности иностранных агентов и должен был выплатить 40 тысяч рублей, однако не сделал этого в установленный законом срок.

Напомним, в сентябре 2024 года в отношении Моргенштерна* возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ после многократных нарушений порядка деятельности иноагента. Решение по этому делу пока не вынесено.

Ранее мы писали о том, что рэпер Моргенштерн* не получил визу в США и отменил запланированные там концерты.

*признан иноагентом на территории РФ.