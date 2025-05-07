«Дерьмо случается»: Моргенштерн* объявил об отмене концертов в США

Рэпер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) не получил визу в США и отменил запланированные там концерты. Артист прокомментировал ситуацию в соцсети.

В личном блоге рэпера появился ролик, в котором он обратился к поклонникам и заявил о невозможности проведения концертов в США — артист не получил визу.

«Уважаемые американские фанаты, думаю, вы уже догадались по моему лицу и тону, что новости неутешительные. Визу задержали и обещают ее в течение месяца. Так долго мы ждать не можем, поэтому разлетаемся по домам», — высказался он.

Рэпер уточнил, что концерты переносятся на сентябрь и скоро появятся их даты. По словам Моргенштерна*, все приобретенные билеты будут действительны и осенью.

«Дерьмо случается, но все, что ни случается — к лучшему. Обязательно с вами увидимся», — обратился артист к поклонникам.

Ранее с Моргенштерна* попросили снять статус иноагента после сведения тату и лечения. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 34-летняя блогерша Настя Ивлеева вышла из всех своих бизнесов.

*признан иноагентом на территории РФ