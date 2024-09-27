В отношении Ильи Варламова* прокуратура потребовала возбудить уголовное дело

В отношении Ильи Варламова* (признан иногаентом на территории РФ) прокуратура потребовала возбудить уголовное дело. Об этом сообщает официальный Telegram-канал прокуратуры Москвы.

Блогера Илью Варламова* обвиняют в уклонении от выполнения закона об иноагентах. Сообщается, что блогер многократно публиковал материалы в Сети без обязательной плашки. Теперь ему грозит заключение сроком до 2 лет по ст. 330 УК РФ.

Возбудить уголовное дело в отношении Варламова* попросили в прокуратуре Москвы.

«Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Ильи Варламова*. Результаты их рассмотрения на контроле в прокуратуре Москвы», — говорится в сообщении органа.

Сам блогер пока никак не комментировал новости о возможном возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали о том, что возбуждено уголовное дело в отношении парня, разгромившего могилу Маслякова.

*Признан иноагентом на территории РФ.