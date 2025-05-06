В отношении экс-главреда «Новой газеты» Муратова* началась проверка: известна причина

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил, что Федеральная налоговая служба проверит доходы уехавшего из России экс- главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова* (признан иностранным агентом на территории РФ).

«Проводится полноценная проверка по уклонению от уплаты налогов по нашему обращению», - сообщил Бородин в своем Telegram-канале.

В апреле глава ФПБК обратился в налоговую службу с просьбой проверить, уплатил ли Муратов* налог после продажи имущества, которым владел менее трех лет. Если проверка подтвердит нарушение, то журналиста ждет уголовное дело по ст. 198 УК России (уклонение от уплаты налога в особо крупном размере).

Напомним, в 2022 году Муратов* продал свою Нобелевскую медаль за 103,5 миллиона долларов, а деньги якобы передал в страны, где есть украинские беженцы. Журналист должен был заплатить НДФЛ в размере более чем 880 миллионов рублей.

Ранее Виталий Бородин сообщил, что намерен разоблачить вернувшегося в Россию Данилу Козловского. Политический деятель заверил, что у него есть скрины удаленных ранее антироссийских цитат, постов и высказываний Козловского, даже было обращение к президенту.

*Признан иностранным агентом на территории России