«Чтобы народ понимал, какой он»: Виталий Бородин намерен разоблачить вернувшегося в РФ Данилу Козловского

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин намерен разоблачить вернувшегося в Россию Данилу Козловского. В своем Telegram-канале политический деятель заявил, что у него есть доказательства гражданской позиции актера, которую тот тщательно пытается скрыть.

3 мая Даниле Козловскому, который, по слухам, уехал из РФ, исполнилось 40 лет. Свой день рождения звезда фильма «Экипаж» отметил на сцене Театра эстрады в Москве, где он выступил с моноспектаклем Frank. Актер, который более двух лет не снимался в российском кино и не играл в театре, скрывает свою гражданскую позицию. Однако Виталий Бородин намерен «вывести на чистую воду» хранящего молчание артиста. Глава ФПБК заверил: у него есть необходимые документы.

«Данила Козловский почистил свой Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ), вы больше не найдете в Интернете его цитаты, посты, высказывания, даже было обращение у президенту. Но у нас все это есть, так как мы, когда готовились к суду, мы, конечно, все это сохранили. Поэтому с сегодняшнего дня мы будем эти вещи потихоньку выкладывать, чтобы народ понимал, какая была позиция у Козловского», — заявил Виталий Бородин.

Политик отметил: это делается для того, чтобы «те люди наверху, которые усердно его защищают, стараются оправдать, понимали и видели, какой был на самом деле Козловский и какая у него была позиция».

Напомним, Данила Козловский уже более двух лет не играет в театре и не снимается в кино в России. В настоящее время актер зарабатывает, гастролируя со своим моноспектаклем Frank по странам Европы. Артиста обвиняли в эмиграции, но он опроверг слухи и заявил, что Россия — его дом и Родина.

Ранее сообщалось о том, что журналистка Ксения Собчак рассказала, кто помог Даниле Козловскому вернуться на российскую сцену после «отмены»: «Получилось договориться».