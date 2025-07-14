В отношении блогера Subo возбудили уголовное дело за неуплату налогов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На блогера Subo (Субхан Мамедов) возбудили уголовное дело из-за неуплаты налогов — сумма задолженности составляет 50 миллионов рублей, не считая штрафов. Журналисты отмечают, что блогеру грозит до 10 лет лишения свободы.

Мамедов, который зарабатывал деньги благодаря уличным пранкам, скрывал доходы от налоговой и выводил средства на подставные счета своих родственников. На часть прибыли он купил дорогостоящий автомобиль Lamborghini.

Сейчас Subo находится в розыске — еще в феврале 2025 года его лишили российского гражданства и запретили въезд в страну сроком на 70 лет. Утверждалось, что блогер при подаче заявления на получение гражданства России указал ложные сведения.

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