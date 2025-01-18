В отношении блогера Косенко поступил новый иск за пропаганду наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости.

Обвиняемого в жестоком обращении с ребенком блогера Сергея Косенко вновь хотят привлечь к ответственности. На этот раз в Никулинский суд Москвы поступил протокол, в котором указано, что блогер подозревается в пропаганде запрещенных веществ.

Где и когда именно Косенко рекламировал наркотики, не уточняется.

За пропаганду наркотических средств блогеру может грозить штраф в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

Напомним, ранее блогера Сергея Косенко заочно арестовали на два месяца. После опубликованного видео с броском младенца в сугроб его обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Ранее мы писали о том, что бросивший в снег младенца Косенко заявил о любви к России после заочного ареста.