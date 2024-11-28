В отношении актера Семена Трескунова* возбудили административное дело

В отношении актера Семена Трескунова* (признан иноагентом на территории РФ) возбудили административное дело. Об этом сообщает Газета.Ru.

Таганский суд Москвы возбудил административное дело на актера Семена Трескунова*. Сообщается, что его обвиняют в нарушении порядка деятельности иноагента (ст. 19.34 КоАП РФ). Согласно данным, актеру может грозить штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Причиной возбуждения дела стало отсутствие необходимой плашки иноагента на материалах Трескунова* в соцсетях.

Напомним, это не первый штраф актера по данной статье - в октябре его уже наказывали на 40 тысяч рублей. В 2022 году Семен Трескунов* покинул Россию и получил израильский паспорт. После он уехал жить в Испанию. В марте 2024 года Минюст признал актера иностранным агентом.

Ранее мы писали о том, что Егор Крид собрал почти 400 штрафов за нарушение ПДД.

*Признан иноагентом на территории РФ.