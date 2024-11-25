Превышение скорости и неправильная парковка: Егор Крид собрал почти 400 штрафов за нарушение ПДД

Рэпер Егор Крид передвигается по Москве на элитных иномарках и, как выяснилось, любит быструю езду. За нарушение скоростного режима звезде приходят штрафа. Всего из накопилось около 400 штук, передает Telegram-канал Звездач.

Исполнитель не только гоняет по территории города, но и неправильно паркуется. За неправильную парковку и быструю езду он получил больше всего штрафов.

Крид ездит по столице на двух автомобилях. За рулем своего Mercedes он насобирал 212 штрафов. Управляя суперкаром lamborghini, Егор поймал 177 штрафов. Общая их сумма составляет порядка 470 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что креативный продюсер Comedy Club Гарик Харламов пересел за руль китайского автомобиля. На нем комик получил 151 штраф за нарушение правил дорожного движения с марта по ноябрь 2024 года.