«В отличной форме»: Яна Рудковская похвалила вернувшуюся на подиум Алесю Кафельникову

Продюсер Яна Рудковская поддержала модель Алесю Кафельникову, которая недавно вернулась в fashion-индустрию. Она приняла участие в показе в Риме, а также снялась для обложки глянцевого журнала. И, по мнению жены фигуриста Евгения Плющенко, она находится в отличной форме.

Весной 2023 года мать Алеси выступила с заявление, что муж ее дочери Георгий Петришин совершает над ней эмоциональное насилие. Сами супруги это отрицали, однако после этого Кафельникова пропала из социальных сетей. Долгое время она не возвращалась к работе, не давала никаких комментариев прессе, поэтому о ее жизни не было ничего известно. Но спустя год модель все-таки появилась на публике, чем порадовала не только поклонников, но и друзей.

Как оказалось, Яна Рудковская знает Алесю уже много лет, поэтому она была счастлива узнать, что она вернулась к работе.

«Леся Кафельникова вернулась - и на подиум, и на обложки. В отличной форме. К Лесе у меня особое отношение, знаю ее с 2 лет. Дружила очень с ее родной тетей. Люблю эту девочку и очень хочу, чтобы все у нее было хорошо. Добрая, красивая и очаровательная», - написала Рудковская в личном Telegram-канале.

Яна также обратилась к Лесе и попросила ее и дальше «покорять мир».

Ранее Яну Рудковскую высмеяли из-за фото с сумкой.