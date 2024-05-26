«Колхоз никогда ничем не выбьешь»: уехавшую из России Яну Рудковскую высмеяли из-за сумки

Продюсер Яна Рудковская, которая сейчас находится на Мальдивах, столкнулась с насмешками в Сети после публикации новых фото с отдыха. Пользователи Сети обратили внимание на то, что на всех кадрах знаменитость позирует с дорогой сумочкой, которая смотрится явно неуместно на пляже. В новом выпуске на своем YouTube-канале блогер Антон Суворкин (Aнтон S) заявил, что тем самым продюсер оконфузилась.

По мнению блогера, пытаясь продемонстрировать свой статус, Яна Рудковская выглядит смешно и нелепо.

«Я мог бы понять эту ситуацию, если бы Яна была амбассадором Dior. Там по контракту они обязаны каждую вторую — третью фотку делать с продуктом дома, который они представляют. Но здесь купальник, а Рудковская — не амбассадор дома. Ян, все поняли, ты очень любишь Dior, жизнь у тебя удалась, ты очень богатая тетка. Серьезно — в купальнике спереди, сзади. Колхоз никогда в жизни ты ничем не выбьешь», — отметил Антон Суворкин.

Блогер также рассказал, что его знакомые, которые знают продюсера лично, утверждают, что с ней невозможно поговорить о жизни или обсудить какие-то ситуации. Антон Суворкин подчеркнул, что каждому собеседнику Яна Рудковская рассказывает о своих победах и успешных концертах с певцом Димой Биланом, продюсером которого она является. Блогер заключил, что со знаменитостью «не хочется находиться рядом».

Ранее сообщалось о том, что Яна Рудковская впервые прилетела в Дубай и поделилась своими впечатлениями о городе, сравнив его с Мальдивами.