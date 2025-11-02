«В отличие от вас, мы говорим правду в лицо»: Виталий Бородин ответил тем, кто высмеивает его за критику звезд

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин ответил Андрею Норкину, высмеявшему его за жалобы и доносы на звезд шоу-бизнеса. В своем Telegram-канале политик заявил, что лучше быть «кляузником, чем лицемером», и отметил: он открыто говорит о «предателях» России, в отличие от двуличных артистов со вторым гражданством.

В эфире нового выпуска программы «Место встречи» на НТВ телеведущий Андрей Норкин высказался об общественных деятелях, выступивших против откровенных нарядов артистов на сцене. Не упустил он возможности «пройтись» по Виталию Бородину, который возмущался образами Ольги Бузовой для выступлений. Журналист назвал главу ФПБК «рьяным моралистом, специализирующимся на написании кляуз на звезд». Политик не стал молчать и заявил: проще «раздувать искусственные скандалы», чем «говорить правду в лицо», как он, не боясь реакции.

«Ответ Норкину: лучше кляузник, чем быть лицемером. <…> Мы-то, в отличие от вас, говорим им все в лицо и не стесняемся этого. Потому что у нас нет второго гражданства и заграничной недвижимости. И мы открыто поддерживаем президента России Владимира Путина и его курс. А вы кого поддерживаете? Пока непонятно. Поэтому и стараетесь в своих программах задеть тех, у кого есть позиция и совесть», — отметил Виталий Бородин.

Политический деятель подчеркнул: журналисты и «патриоты» с телеканала НТВ лишь прикрываются моралью, в то время как двуличные звезды зарабатывают на России. Виталий Бородин возмутился, что Андрей Норкин и его коллеги не говорят об «истинных врагах» страны, но оскорбляют честных граждан, борющихся за справедливость.

«Вся эта лицемерная борьба за мораль, развернувшаяся на телеэкранах, — лишь дымовая завеса. Она призвана отвлечь внимание от действительно важных проблем. Пока одни обсуждают, в каком виде появляться на сцене, другие спокойно наживаются на стране, выводят капиталы за рубеж и поливают грязью свою Родину. И почему-то эти «патриоты» с НТВ не спешат обличать истинных врагов России, предпочитая травить тех, кто открыто выражает свою гражданскую позицию», — заявил глава ФПБК.

Виталий Бородин предложил Андрею Норкину «собрать программу про настоящих предателей России», но выразил уверенность в том, что тот не сможет этого сделать.

Ранее Виталий Бородин осудил певца SHAMAN, который «мнит себя патриотом», но решил дать платные концерты в Белгороде и Курске: «Не нужно наживаться на гражданах».