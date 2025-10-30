«Не нужно наживаться на гражданах»: SHAMAN призвали выступить в Курске и Белгороде бесплатно

Глава ФПБК Виталий Бородин осудил певца SHAMAN, который решил провести концерты в Белгороде и Курске платно. По его мнению, артисты, называющие себя патриотами, не должны брать деньги с граждан, которые подвергаются опасности из-за близости к границе. Об этом он рассказал сайту «Страсти».

В начале декабря исполнитель хита «Я русский» собирается приехать в Курск и Белгород с концертами. Цены стартуют от 3 тысяч рублей и достигают 9 тысяч рублей. Депутат Госдумы Ярослав Нилов уже отметил, что считает это неправильным, и с ним согласился Виталий Бородин.

«Я поддерживаю инициативу Ярослава Нилова и считаю, что на таких территориях нужно проводить концерты бесплатно. Мы, допустим, вот ездим с гуманитарной помощью, как волонтеры все делаем на безвозмездной основе. А SHAMAN вроде себя мнит патриотом. Я считаю, что патриоты в трудную минуту для страны должны делать какие-то вещи бесплатно. Не нужно наживаться на гражданах, которые и так каждый день находятся под обстрелами. Это неправильно», — поделился Виталий Николаевич.

Глава ФПБК считает, что у SHAMAN есть средства для проведения бесплатных концертов. По его мнению, именно так и должны поступать настоящие патриоты.

«А в чем проблема? Просто взять группу в составе 5−6 человек и приехать. Организаторы этих концертов тоже должны принимать участие, можно оплатить SHAMAN какие-то расходы, но выступление должно быть бесплатным», — заявил Бородин.

