В отеле Royal Cliff опровергли причастность к отмене концерта Максима Галкина* (признан иноагентом на территории России), об этом сообщает Lenta.Ru.

24 и 25 января в Таиланде должны были состояться концерты Максима Галкина*. Однако накануне стало известно об их отмене. В прессе сообщали, что выступления юмориста отменило руководство отелей, где и должны были пройти концерты.

Впрочем, представители компании опровергли эту информацию.

«По информации, предоставленной ТАСС, ответственность за отмену концерта Максима Галкина* лежит на группе отелей Royal Cliff, что не соответствует истине», — объяснил источник.

Руководство отеля сообщило, что новость об отмене мероприятий им поступила от организатора — компании VPI Co.

Напомним, журналисты предполагали, что выступления Максима Галкина* отменены из-за политических высказываний артиста.

Ранее мы писали о том, что Максим Галкин* решил отказаться от концертов в ОАЭ после крупного штрафа.

*признан иноагентом на территории России.