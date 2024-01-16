Максим Галкин* решил отказаться от концертов в ОАЭ после крупного штрафа

Уехавший из России в начале 2022 года шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) отказался вступать в ОАЭ после штрафа в 2,4 миллиона рублей за антироссийские высказывания на концерте.

Как пишет Telegram-канал Mash, юморист опасается получить запрет на въезд в ОАЭ, как украинский шоумен Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки.

Отмечается, что сначала Галкин* решил подчистить программу и убрать острые шутки, но потом отказался от этой идеи, так как на его выступления в основном идет публика, которая ждет русофобских заявлений шоумена. К слову, они составляют 30-40% его выступления, поэтому сократить программу пришлось бы основательно.

Организаторы концертов в ОАЭ не стали уговаривать Галкина*, так как опасаются санкций из-за привоза артиста, нарушающего местное законодательство. Негласно муж Аллы Пугачевой теперь — persona non grata.

Ранее мы писали, что в таиландских курортных городах Паттайя и Пхукет отменили выступления Галкина* из-за политических высказываний артиста. Концерты юмориста должны были состояться 24 и 25 января.

*Признан иноагентом на территории России