В ослабленный организм Станислава Садальского вставили имплант, чтобы он вышел на сцену

71-летнему актеру Станиславу Садальскому вставили силиконовый имплант. Он уже готов выйти на сцену.

Как удалось выяснить журналистам, первые сутки в Боткинской больнице Садальский провел в реанимации, его даже подключали к ИВЛ.

Позже Садальскому зашили сосуд в носу. Врачи наложили на шов имплант, который спустя время потребуется удалить. 26 января медики отпустили Садальского, несмотря на ослабленное состояние организма.

Знакомый актера заявил, что послезавтра он сыграет в спектакле. Приятель Садальского выразил надежду, что артист быстро восстановится.

Ранее сообщалось о госпитализации вдовы певца Иосифа Кобзона Нелли. Некоторое время она пыталась справиться с недомоганием в домашних условиях, но лекарства не помогали.