Лекарства не помогали: вдову Иосифа Кобзона госпитализировали с неизвестным диагнозом

72-летняя вдова певца Иосифа Кобзона Нелли попала в больницу. Источник сообщил, что у нее проблемы с сердцем.

Женщина сама обратилась к врачам с недомоганием и слабостью. Кобзон пыталась вылечить недуг сама и принимала неизвестные лекарства. Однако домашнее лечение не помогло.

Нелли Кобзон будет находиться в отделении хирургического лечения сложных нарушений, уточняет Пятый канал. Какой конкретно диагноз поставили вдове артиста, не говорится.

Ранее сообщалось о госпитализации актера Станислава Садальского. Заслуженного артиста экстренно доставили в больницу ночью.