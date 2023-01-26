17:35, 26 января 2023
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Лекарства не помогали: вдову Иосифа Кобзона госпитализировали с неизвестным диагнозом
Источник назвал причину госпитализации вдовы Иосифа Кобзона.
Фото: Артур Лебедев/ Starface.ru
72-летняя вдова певца Иосифа Кобзона Нелли попала в больницу. Источник сообщил, что у нее проблемы с сердцем.
Женщина сама обратилась к врачам с недомоганием и слабостью. Кобзон пыталась вылечить недуг сама и принимала неизвестные лекарства. Однако домашнее лечение не помогло.
Нелли Кобзон будет находиться в отделении хирургического лечения сложных нарушений, уточняет Пятый канал. Какой конкретно диагноз поставили вдове артиста, не говорится.
Ранее сообщалось о госпитализации актера Станислава Садальского. Заслуженного артиста экстренно доставили в больницу ночью.
Источник фото:Артур Лебедев/ Starface.ru
Источник:Пятый канал
Автор:Лилия КараеваТеги: