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13:59, 17 февраля 2023
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«В организме стоит вода»: 46-летнему Костомарову установили дренаж из-за проблем с почками

«В организме стоит вода»: 46-летнему Костомарову установили дренаж из-за проблем с почками

Фото: Из профиля Instagram* Костомарова (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

В последнее время все внимание прессы приковано к Роману Костомарову. Ежедневно о состоянии Олимпийского чемпиона появляются тревожные новости. Недавно стало известно о том, что он перенес вторую операцию по ампутации кистей рук. Сегодня, по информации Telegram-канала «112», врачи вновь провели манипуляции с организмом фигуриста.

Сообщается, что медики установили Роману дренаж для выведения жидкости из левого легкого. «Из-за плохого функционирования почек он постоянно отекает. У Костомарова забиты сосуды, но его состояние не позволяет проводить операции», — пишет «112».

На связь с журналистами Пятого канала вышел инсайдер, который подтвердил подобную информацию. Олимпийскому чемпиону уже уменьшили количество капельниц, так как «вода долго стоит в организме».

Известно, что спортсмена по-прежнему не отключают от ИВЛ.

Ранее на связь с журналистами вышел лечащий врач Романа Костомарова. Денис Проценко не только сообщил о новых проблемах спортсмена, но и впервые назвал причину его заболевания. Подробности читайте в этой статье.

Источник фото:Из профиля Instagram* Костомарова (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Источник:112
Теги:
#фигурное катание
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#Роман Костомаров
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#новости шоу-бизнеса
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