«В организме стоит вода»: 46-летнему Костомарову установили дренаж из-за проблем с почками

В последнее время все внимание прессы приковано к Роману Костомарову. Ежедневно о состоянии Олимпийского чемпиона появляются тревожные новости. Недавно стало известно о том, что он перенес вторую операцию по ампутации кистей рук. Сегодня, по информации Telegram-канала «112», врачи вновь провели манипуляции с организмом фигуриста.

Сообщается, что медики установили Роману дренаж для выведения жидкости из левого легкого. «Из-за плохого функционирования почек он постоянно отекает. У Костомарова забиты сосуды, но его состояние не позволяет проводить операции», — пишет «112».

На связь с журналистами Пятого канала вышел инсайдер, который подтвердил подобную информацию. Олимпийскому чемпиону уже уменьшили количество капельниц, так как «вода долго стоит в организме».

Известно, что спортсмена по-прежнему не отключают от ИВЛ.

Ранее на связь с журналистами вышел лечащий врач Романа Костомарова. Денис Проценко не только сообщил о новых проблемах спортсмена, но и впервые назвал причину его заболевания. Подробности читайте в этой статье.