«Тяжелая недостаточность»: лечащий врач Костомарова сообщил о новой трагедии с фигуристом

10 января стало известно о госпитализации Романа Костомарова. С тех пор все близкие и родные люди не прекращают молитв за здоровье фигуриста. В упорной борьбе с тяжелым недугом Олимпийский чемпион потерял конечности: чтобы предотвратить развитие заражения, медики приняли решение об ампутации. Сегодня на связь с изданием «Аргументы и факты» вышел лечащий врач спортсмена и рассказал о его состоянии.

Для всех поклонников Романа являлось загадкой, что могло сгубить крепкого фигуриста. Денис Проценко поспешил внести ясность в ситуацию. Так, мужчина заявил: у Костомарова было тотальное поражение легких, вызванное вирусно-бактериальной инфекцией. Именно это привело к тяжелейшему состоянию Олимпийского чемпиона.

«Бактерия, которая была выявлена при поступлении, уже тогда давала нам сигналы, что течение болезни будет очень тяжелым, что оно будет протекать с некрозами и поражением подкожной клетчатки и мышц», — высказался специалист.

Кроме того, Денис сообщил: из-за этой бактерии у Костомарова началась органная дисфункция. У спортсмена возникли проблемы с почками, легкими и сердцем. К счастью, за последние 48 часов ситуация изменилась в лучшую сторону.

«Была тяжелая полиорганная недостаточность с полной анурией — отсутствием мочевыводящей функции почек», — сообщил Проценко.

Ранее жена Романа Костомарова впервые рассказала о состоянии фигуриста. Подробности читайте в этой статье.