Перенесший два инсульта 67-летний певец Николай Носков дает концерты в инвалидной коляске

За последние годы на долю Николая Носкова выпало множество испытаний. В 2017 году певец перенес операцию по удалению тромба. Тогда врачи диагностировали у него инсульт. В 2018 году у Николая произошел повторный ишемический инсульт. Несмотря на проблемы со здоровьем, Носков по-прежнему продолжает музыкальную карьеру. Однако это ему дается с большим трудом.

В беседе с Пятым каналом певец IVAN, близкий друг Николая, восхитился трудолюбием коллеги. Артист признался: Носкова на многих концертах вывозят на сцену в коляске. Из-за серьезного недуга музыканту тяжело самостоятельно передвигаться, но любовь поклонников придает ему дополнительные силы.

«Он встает с палочкой и пересаживается в кресло. Потом где-то к середине концерта он сам заряжается тоже. Может встать и попеть стоя», — сообщил IVAN.

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