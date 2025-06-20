В Омске впервые не состоится концерт памяти Юрия Шатунова

23 июня в Омске собирались провести ежегодный концерт памяти экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Но мероприятие отменили из-за технических проблем.

Как сообщили в Telegram-канале «Омск_путеводитель», концерт памяти певца должен был пройти около ДК им. Малунцева, но его отменили в связи с техническими причинами, не уточняя какие-либо подробности. Организаторы принесли извинения жителям города, которые собирались посетить мероприятие.

Концерт памяти исполнителя хита «Белые розы» ежегодно проходил в Омске. Это первая его отмена.

Напомним, певец умер в ночь на 23 июня 2022 года от острой сердечной недостаточности. Артисту стало плохо после ужина с друзьями в деревне Растуново. По пути в больницу, он дважды пережил клиническую смерть и в итоге скончался в реанимации.

Ранее мать основателя группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова подала иск в суд против вдовы певца Юрия Шатунова. Женщина пытается добиться признания завещания недействительным.