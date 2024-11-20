В Омске отменили концерт певицы Дианы Арбениной: известна причина

В Омске отменили концерт солистки группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной, запланированный на 23 ноября. Ранее против мероприятия высказались общественники и потребовали не допустить выступления певицы.

Как пишет «Подъем», организаторы отметили, что концерт не состоится «по техническим причинам». Поклонники Арбениной, купившие билеты, уже получили сообщения об отмене мероприятия.

«Организатор нам никаких билетов и информации не предоставлял <…> "G-Drive Арена" предоставляет только свою площадку для проведения концерта. Все вопросы – к организатору», - прокомментировали ситуацию представители площадки, где должна была выступить Арбенина.

В министерстве культуры Омской области также открестились от концерта и заявили, что не имеют никакого отношения к отмене выступления Арбениной.

Напомним, Диана Арбенина неоднократно попадала в скандальные ситуации, связанные с обстановкой в России и за ее пределами. Певица не поддержала страну, но продолжала активно гастролировать и зарабатывать деньги. В 2023 году по требованию общественников было отменено сразу несколько выступлений артистки.

В октябре казачьи общины выступили против гастролей Дианы Арбениной в Омске. Они обратились к губернатору региона Виталию Хоценко и напомнили ему, что еще в 2014 году Арбенина публично извинялась в Киеве.

18 ноября Диана Арбенина вышла на связь в личном блоге и сообщила, что улетела из России. Она призналась, что находится в Белоруссии.