Общественники требуют провести проверку в отношении певицы Лолиты

Глава ФПБК Виталий Бородин требует провести проверку в отношении певицы Лолиты Милявской из-за ее израильского паспорта. Соответствующее обращение он направил в Генпрокуратуру РФ.

У певицы Лолиты Милявской помимо российского паспорта есть израильский, который она получила после смерти отца в 15 лет. Сама артистка этого никогда не скрывала, но неизвестно, уведомила ли она органы МВД о наличии у нее второго гражданства, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Общественник требует проверить подавала ли Лолита соответствующие документы в полицию. Если она этого не сделала, артистку, по его мнению, необходимо наказать и привлечь к уголовной ответственности.

Ранее актер Сергей Никоненко раскритиковал певца Филиппа Киркорова и артистку Лолиту за их действия после бойкота на ТВ. Подробности читайте в этой статье.