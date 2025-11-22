В окружении Тимати объяснили, почему он не женится на Валентине Ивановой

Тимати не женится на Валентине Ивановой из-за нежелания делить активы. Об этом сообщает StarHit.

Уже больше трех лет Тимати встречается с Валентиной Ивановой. В августе 2025 года у пары родилась дочь, однако рэпер не спешит оформлять отношения официально.

В окружении Тимати такое решение объяснили тем, что он не хочет делиться с возлюбленной недвижимостью и активами.

«Тимур — тот человек, активы которого растут и множатся чуть ли не каждый день. Недвижимость, бизнесы, машины, счета… Он не хочет ни с кем ничего делить после развода, попадать на суды, миллионные алименты, отступные и прочие радости», — рассказал источник.

Знакомый рэпера уверен, что девушки, которые были рядом с Тимати, знали об этом правиле. Напомним, у рэпера еще двое детей от Алены Шишковой и Анастасии Решетовой. Ни с одной из них Тимати также не вступал в брак.

«Девушки, которые находятся рядом с ним, знают о таком негласном правиле совместной жизни, судя по всему, они не против. Хотя каждая наверняка уверена, что именно с ней все изменится и случится поход в загс», — добавил собеседник.

