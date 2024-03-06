В окружении скандального сына Михаила Жванецкого рассказали, как он живет после переезда в США

Сын писателя Михаила Жванецкого зарабатывает копейки и живет за счет женщин после переезда в США. Об этом рассказали люди из его окружения. По их словам, Андрей Рывкин уже давно практически не работает и в основном бездельничает.

У легендарного сатирика выросло пять детей. Самый скандальный из них сын Андрей, которого Жванецкий при жизни отказывался признавать. Из-за этого Рывкин всегда держал обиду на отца и пытался стать известным не за счет родства с ним. Однако интерес у публики он вызывал только из-за писателя. Даже востребованность в журналистке к нему пришла только после того, как он опубликовал эссе об отношениях с папой.

Близкие Андрея считают, что родство с Михаилом Михайловичем сильно помогало ему в жизни. Однако с 2022 года у него все пошло под откос. Жена Рывкина призналась, что он бросил ее, украв 75 тысяч долларов, а затем уехал в Америку. Там, по словам людей из его окружения, он начал жить за счет других женщин, а писать стал только для местной прессы, да и то редко.

«Он писал какие-то статьи, но это были копейки. В основном лежал на диване с приставкой или писал всякие гнусные, жестокие вещи в соцсетях, из-за чего дико ругался с женой. Раньше, насколько я знаю, он и за счет другой своей девушки жил. Знаю, что брал часто в долг у друзей», - сообщили близкие семьи в беседе с Kp.ru.

После переезда в США Рывкин развелся с женой и назвал это лучшим решением. Остальные же изменения в жизни он предпочитает не комментировать.

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