В окружении Клавы Коки рассказали о расставании певицы с Александром Повериным

Певица Клава Кока рассталась с блогером Александром Повериным. Об этом порталу Super рассказали источники из окружения пары. При этом официально разрыв отношений звезды не подтвердили.

По данным инсайдеров, артистка больше не живет с победителем реалити-шоу «Сердце Клавы». Да и в Сети они давно не публиковали общие фото. Сейчас Александр все чаще выходит в свет один, а Клава Кока пишет альбом, в котором, по ее словам, будут «боль, чувства и опустошение».

К слову, встречаться певица и Поверин начали чуть больше года назад. Они встретились на проекте, где Клава искала свою любовь. После окончания съемок многие фанаты не верили в искренность их чувств, заявляя, что их связывает только контракт. Но артистка доказывала обратное.

Исполнительница хита «Покинула чат» появлялась с Александром на публике, ездила с ним в отпуска и даже жила. По какой причине они могли разойтись – пока неизвестно. Однако слухи о расставании знаменитостей уже появлялись в мае этого года. Тогда Клава их опровергла.

Ранее Клава Кока снялась в мини-платье для рекламы маркетплейса.