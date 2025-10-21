В окружении Глушко рассказали про его желание провести курсы для бойцов СВО

В окружении Сергея Глушко рассказали про его желание провести курсы для бойцов СВО. О планах мужа Наташи Королевой пишет Telegram-канал Свита Короля.

По информации источника, Глушко ищет свое предназначение: он считает, что может принести пользу не только, как художник. Именно поэтому Сергей решил помочь бойцам СВО в просвещении. Якобы муж Наташи готов читать им лекции об искусстве.

«Сергей говорит, что он – офицер и художник. И очень хочет помочь нашим ребятам, которые отправляются на СВО. Мы недавно разговаривали, а он с грустью отметил, что этим героическим парням не всегда хватает воспитания правильного. А кому еще восполнить этот пробел, как не офицеру и художнику?» — заявил инсайдер.

При этом источник утверждает, что Глушко планирует проводить курсы не бесплатно.

На данный момент ни певица, ни ее супруг не комментировали новость.

