В окружении Филиппа Киркорова рассказали об отчаянии певца из-за 13-летней дочери

В окружении Филиппа Киркорова рассказали, что певец в отчаянии из-за поведения 13-летней дочери Аллы-Виктории, рожденной от суррогатной матери.

Исполнитель хита «Цвет настроения синий» в замешательстве и не знает, как дальше воспитывать непослушную наследницу.

«Филиппу даже советовали отдать Аллу-Викторию в новую школу-пансион, где из детей всю дурь выгоняют. Но он пока думает над этим. Не хочет ее с Мартином разлучать. А он растет мальчиком покладистым, его-то за что в строгости держать?» - рассказала на условиях анонимности приятельница Киркорова Telegram-каналу «Свита короля».

При этом собеседница подчеркнула, что девочке надо помочь пережить подростковый возраст.

«Чтобы потом еще больше проблем не было», - заключила она.

Ранее Киркоров заявил, что Алла-Виктория забирает понравившиеся ей вещи из его огромного гардероба. Иногда девочка просит купить ей редкие экземпляры, тогда певец готов перевернуть целый мир, чтобы осуществить желание дочери. Недавно Филипп нашел по ее заказу сумку из коллекции Мураками и Louis Vuitton.