«Началась другая эпоха»: Филипп Киркоров рассказал, что его 13-летняя дочь перешла в одежде на тяжелый люкс

Певец Филипп Киркоров посетил День рождения МУЗ ТВ в Кремле. Во время беседы с журналистами, среди которых оказался и корреспондент сайта «Страсти», он рассказал о переходе 13-летней дочери Аллы-Виктории с молодежных брендов на тяжелый люкс.

Киркоров заявил, что его наследница собирает аксессуары и сумки. Девочка забирает понравившиеся ей вещи из огромного гардероба звездного отца. Иногда Алла-Виктория просит купить ей редкие экземпляры, тогда певец готов чуть ли не перевернуть целый мир, чтобы осуществить желание дочери.

«Еще год назад я предлагал ей (Алле-Виктории — прим.Ред.) различные бренды из одежды. Ей была неинтересна высокая мода. Она увлекалась молодежными брендами. Но сейчас началась другая эпоха в ее жизни. Ей уже хочется fashion… Пару месяцев назад она заказала одну сумку. Я перевернул всю планету, но нашел ее. Эта сумка из коллекции Мураками и Louis Vuitton», — рассказал исполнитель.