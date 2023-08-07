Настоящая загадка: бессменная помощница уехавшей из России Аллы Пугачевой пропала из медиаполя

Журналисты и интернет-пользователи задались вопросом: куда исчезла из информационного поля Елена Чупракова, бессменная помощница певицы Аллы Пугачевой. Ранее она регулярно сопровождала Примадонну на различных мероприятиях, пишет Утро.ру.

С прошлого года российская исполнительница живет за пределами родины. Часть фантов уже не верит, что звезда вернется обратно. У Пугачевой, по некоторым утверждениям, есть израильское гражданство. Муж и дети находятся за границей, а бизнес в РФ уже закрыт — все связи с домом оборваны.

Единственный близкий человек, который по-прежнему находится в России, для Примадонны — ее бессменный директор Чупракова. Она не поехала следом за исполнительницей, хотя ранее годами сопровождала ее на любых мероприятиях. Какое-то время назад помощница становилась героиней материалов в СМИ, однако теперь ее нигде не встретишь.

Интересующиеся жизнью Примадонны и ее окружения журналисты и фанаты забили тревогу в тот момент, когда Чупракова не появилась вместе со звездой на фестивале латвийской певицы Лаймы Вайкуле. По прежним меркам, это сложно представить, а теперь и вовсе загадка.

Помощница Пугачевой практически перестала выходить на связь и со своими подписчиками в социальных сетях. Из контента, который появляется в них, можно понять, что женщина увлеклась садоводством и путешествиями, лишившись основной работы.

Ранее народный артист РФ Александр Пашутин высказался о долгосрочном отъезде Примадонны. По его словам, исполнительница явно не ожидала, что Россия так легко перенесет расставание с ней.