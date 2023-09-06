«В офис звонили, долбили сотрудников»: кто вынуждал Пригожина прятаться в подвале

Иосифа Пригожина этим летом стали особенно часто путать с не менее известным однофамильцем. И если сначала продюсера забавляли сравнения с главой ЧВК, то после смерти Евгения Викторовича ему стало не до шуток. Об этом он рассказал в свежем интервью для YouTube-канала «Влобушкинъ».

По словам Иосифа Игоревича, его жене Валерии прислали восемь тысяч соболезнований, в офис ей приносили траурные венки и цветы. Однако путаница началась задолго до событий 2023 года. К продюсеру раньше нередко приходили желающие вступить в ряды «Вагнера».

«До этого привозили мешки денег. Я их не считал, зачем мне это надо, чужое не считаю. Приезжали люди, которые хотели пойти добровольцами, подписать контракт. В офис звонили, долбили сотрудников», – продолжает он.

Чтобы попасть на работу, Иосифу Пригожину даже приходилось пользоваться подвалом, поскольку у главного входа в здание постоянно кто-то был.

Продюсера путали еще в те времена, когда Евгения Пригожина все знали как ресторатора. Иосиф Игоревич поделился личной историей. Однажды в Кремле проходил грандиозный банкет, на котором он появился вместе с Майей Плисецкой.

«Мстислав Леопольдович Ростропович сидел с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, был принц Монако и еще какие-то люди. И Мстислав Леопольдович весь вечер говорил: «Спасибо Евгению Пригожину за сегодняшний банкет», – вспоминает супруг Валерии.

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