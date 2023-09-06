Такого не было никогда: в съемках нового фильма Ольги Погодиной были замешаны высшие силы

Уже несколько лет как Ольга Погодина пробует себя в роли продюсера, а не актрисы, и наконец-то она смогла снять кинокартину в одном из своих любимых жанров. Только вот во время работы над фильмом происходили некоторые странности. Об этом Ольга рассказала в беседе с mk.ru.

46-летняя артистка призналась, что сама любит смотреть фэнтези и мистические триллеры, и впервые смогла сделать проект в этом жанре. В фильме «Телекинез» речь пойдет об экзорцизме в советские годы, в атеистической семье.

Некоторые кинематографисты заводят слухи о том, как съемки подобных картин сопровождаются рядом мистических случайностей. Погодина всегда относилась к таким историям цинично, однако потом поняла, что в них есть доля правды.

«С первого дня у нас начались приключения. Когда в начале подготовительного периода у нашего второго режиссера сгорел квартирный балкон, я подумала: ну бывает. Потом художник по гриму сломала правую руку», – поделилась Ольга.

Кроме того, постоянно пропадала графика, а электричество в процессе работы над изображением отключалось шесть раз. Продюсер отметила, что во время работы над другими фильмами ничего подобного не происходило.

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