«В одном котле»: Яна Поплавская отправила в ад умерших Евдокимова, Бутусова и Туминаса

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская высказалась об умершем от рака исполнителе хита «Фантазер» Ярославе Евдокимове и утонувшем в Болгарии режиссере Юрии Бутусове. Она выразила уверенность, что они оказались «в одном котле» с литовским режиссером Римасом Туминасом, умершим в 2024 году.

«Умер певец Ярослав Евдокимов. Тот самый «Фантазер, ты меня называла». Весь день в сети - плач Ярославны. Только большинство СМИ, пабликов и авторов забывают, что о мертвых - либо хорошо…либо правду. А правда в том, что Евдокимов ненавидел Россию», - написала Поплавская в своем Telegram-канале.

Актриса напомнила, что Евдокимов еще в 2014 году поддержал Киев, а после начала СВО в 2022 году назвал Россию «уродливой страной», за которую ему «страшно стыдно».

«Но разъезжать с концертами по России очень любил. Русские люди нравились не очень, а рубли российские - очень даже. Странно, что у людей такая память короткая. На Украине так не плачут по Евдокимову, как в России. Теперь он в одном котле с Римасом Туминасом, Юрием Бутусовым и другими русофобами», - заключила Поплавская.

Напомним, Ярослав Евдокимов скончался 22 августа на 79-м году жизни. В последние годы жизни он боролся с раком правого легкого и проходил лечение в Италии. Его похоронят в Минске.

Уехавший из России в 2022 году экс-режиссёр театра имени Е. Б. Вахтангова Юрий Бутусов погиб в Болгарии. 10 августа его унесло волной во время купания в море в шторм.

В 2022 году уехавший в Литву Римас Туминас в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявил о готовности вести диверсионную работу в Театре Вахтангова. В 2024 году он умер в Италии после продолжительной болезни.

