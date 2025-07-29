«Они сволочи и предатели»: Яна Поплавская осудила Лайму Вайкуле, призвавшую дать оружие Украине

Яна Поплавская резко раскритиковала Лайму Вайкуле, призвавшую «дать оружие Украине». В своем Telegram-канале актриса осудила тех, кто оправдывает «предателей» России.

С 25 по 27 июля 2025 года в Юрмале прошел традиционный музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву», на котором певица, рассуждая о политической ситуации, неожиданно призвала дать Украине вместо музыки оружие. На ее высказывание обратила внимание известная патриотической позицией Яна Поплавская. Звезда фильма «Про Красную Шапочку» резко осудила артистку, когда-то получившую известность в России, и «прошлась» по тем, кто ее защищает.

«Тут даже не нужно в сотый раз говорить, что они сволочи и предатели. Не об этом речь. И не к ним посыл, а к тем, кто, находясь здесь, на руководящих постах, не уважает горе людей, потерявших близких, родные дома, потерявших бойцов на фронте. Кто хочет всех предателей простить и вернуть», — заявила Яна Поплавская.

Актриса отметила: прощать «предателей», которые «ошиблись», и звать их обратно значит «быть их соучастниками». Яна Поплавская обратилась к государственным деятелям: «Хотите вернуть предателей, тогда прежде всего верните наших сыновей. Вы не можете этого сделать! Они уже в небесном войске».

Звезда «Красной Шапочки» осудила тех, кто собирается «танцевать на костях» погибших защитников Родины вместе с «вернувшимися предателями-артистами».

«Я тоже соучастник — народных сборов на фронт, любви к своему народу, частью которого я являюсь. Я выбрала эту сторону и никогда не предам», — заключила артистка.

Напомним, в 2022 году Лайма Вайкуле эмигрировала из РФ в Латвию, отказавшись от сотрудничества со страной. При этом певица не раз негативно высказывалась о России, а однажды заявила, что якобы «содержала весь Советский Союз». В одном из интервью артистка призналась: ей приходилось переступать через себя, исполняя песни на русском языке.

Ранее актер Юрий Назаров высказался о выступивших на фестивале Лаймы Вайкуле российских звездах: «Эти люди предали себя».