«В одной сцепке»: Игорь Петренко ответил, как на самом деле относится к экс-жене Екатерине Климовой

Игорь Петренко признался, что у них довольно сложные отношения с бывшей супругой Екатериной Климовой, которой он должен пять миллионов по алиментам. Но, несмотря на это, он не желает ей ничего плохого, о чем рассказал в свежем выпуске передачи «Жизнь и судьба».

Екатерина Климова развелась со звездой сериала «Водитель для Веры» еще в 2014 году, однако между бывшими супругами до сих пор кипят страсти. Сначала Петренко отказывался выплачивать алименты и успел задолжать своим сыновьям шесть миллионов рублей. После экс-жена актера подала на него в суд, и ему пришлось погасить долг.

Только вот летом в Сети снова начали обсуждать долг Игоря Петренко. На этот раз он не выплатил алименты в размере пяти миллионов рублей.

Во время разговора с Борисом Корчевниковым Климова сказала, что была бы не против общаться с бывшим, как с другом.

«Мне кажется, что люди, которые расстаются, не обязательно должны вычеркивать все хорошее, что между ними было», – пояснила она.

Петренко же ответил, что у него с экс-супругой напряженные отношения, но зла он ей не желает. К тому же актер добавил, что ему приходится все равно быть «в одной сцепке» с Климовой ради их общих детей.

«Понятно, что прошлое не вернуть, разломанное не починишь, но самый главный фактор – у нас дети, поэтому мы просто обязаны с ней оставаться, что бы ни происходило», – заключил он.

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